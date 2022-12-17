Бояринцев: «Марокко заслуживает третье место»

Экс-полузащитник российской сборной Денис Бояринцев с интересом следит за событиями чемпионата мира по футболу, который подошел к своей кульминационной стадии. Но перед финалом, в котором сразятся сборные Аргентины и Франции, будет еще «малый финал» - поединок за третье место между марокканцами и хорватами.

Бояринцев считает, что бронзовые медали стали бы достойной наградой для сборной Марокко, которая, к тому же, более мотивирована, так как хорваты уже брали медали на чемпионате мира, причем дважды, а марокканцы никогда не проходили выше 1/8 финала.

- Шансы равные, но сборная Марокко, если брать во внимание сетку турнира и то, что они обыграли Испанию и Португалию, заслуживает третье место. Буду болеть за марокканцев, хотя у хорватов тоже симпатичная сборная, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».