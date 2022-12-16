Радимов назвал фаворита в матче Хорватия – Марокко

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает фаворитом в матче за третье место чемпионата мира Хорватия – Марокко.

«Марокко — фаворит, потому что они будут играть как дома. Мы видели, как их гнали вперед болельщики в матче с французами, они никуда не уедут и продолжат их поддерживать», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, хорваты не будут играть основным составом, а у Марокко будет больше мотивации выиграть бронзовые медали.

Матч за третье место между Хорватией и Марокко пройдет завтра, 17 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск.