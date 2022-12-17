Голкипер Марокко Буну: «Мы можем гордиться своим выступлением»

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну поделился мыслями после матча за третье место против Хорватии.

Коллектив Валида Реграги не сумел взять «бронзу», проиграв хорватам со счётом 1:2, однако голкипер «Севильи» считает, что выступление его команды на турнире заслуживает похвалы.

«Поздравляю Хорватию с победой. Нам пришлось провести второй важнейший матч за несколько дней, было крайне непросто. Хочу поздравить и своих товарищей по команде, ведь нам удалось совершить нечто по-настоящему ценное для страны. Конечно, мы хотели победить сегодня и стать третьими, но, думаю, мы всё равно провели очень успешный турнир», – сказал Буну в послематчевом интервью.