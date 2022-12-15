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Булыкин считает, что Хорватия одолеет Марокко в матче за третье место

15 Декабря 2022 • 13:13 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
17.12 18:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита предстоящей игры за третье место на чемпионате мира, в которой встретятся команды Хорватии и Марокко.

По мнению эксперта, у балканского коллектива больше шансов выиграть бронзовые медали, несмотря на то, что сам он хотел бы увидеть победу сборной Марокко.  

«Я думаю, что хорваты за счёт организованности и дисциплины должны занять третье место», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч Хорватия — Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в играх 1/2 финала турнира хорваты уступили Аргентине (0:3), а марокканцы не сумели справиться с Францией (0:2). 
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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сборная Хорватии Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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