Булыкин считает, что Хорватия одолеет Марокко в матче за третье место

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита предстоящей игры за третье место на чемпионате мира, в которой встретятся команды Хорватии и Марокко.

По мнению эксперта, у балканского коллектива больше шансов выиграть бронзовые медали, несмотря на то, что сам он хотел бы увидеть победу сборной Марокко.

«Я думаю, что хорваты за счёт организованности и дисциплины должны занять третье место», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч Хорватия — Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в играх 1/2 финала турнира хорваты уступили Аргентине (0:3), а марокканцы не сумели справиться с Францией (0:2).