Инфантино: «Чемпионат мира в Катаре — лучший в истории»

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино высказался касательно чемпионата мира – 2022, проходящего в Катаре.

«Чемпионат мира в Катаре — лучший в истории. Благодарю всех, кто приложил к нему руку. Отдельно выделю сборную Марокко и похвалю за работу женщин-арбитров», — цитирует Инфантино Marca.

Мировое первенство плавно близится к своему завершению – на катарском турнире осталось провести всего лишь два матча.

В игре за третье место сойдутся серебряные призёры прошлого чемпионата мира хорваты с сенсационной командой из Марокко.

В поединке за золотые медали сыграют действующие обладатели кубка мира французы с имеющими в своём составе Лионеля Месси аргентинцами.