Широков считает, что сборная Марокко может взять бронзу ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча за бронзовые медали чемпионата мира 2022 года Хорватия – Марокко.

«Безусловно, Марокко может забрать третье место у хорватов, так как большая мотивация. У хорватов тоже. Но у Хорватии уже есть серебро (смеется)», — приводит слова Широкова «Чемпионат». Эксперт отметил, что обе сборные уже показали свою готовность к борьбе за призовое место.

Матч за третье место чемпионата мира между Хорватией и Марокко состоится завтра, 17 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.