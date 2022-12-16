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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Широков считает, что сборная Марокко может взять бронзу ЧМ-2022

16 Декабря 2022 • 15:25 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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17.12 18:00

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча за бронзовые медали чемпионата мира 2022 года Хорватия – Марокко.

«Безусловно, Марокко может забрать третье место у хорватов, так как большая мотивация. У хорватов тоже. Но у Хорватии уже есть серебро (смеется)», — приводит слова Широкова «Чемпионат». Эксперт отметил, что обе сборные уже показали свою готовность к борьбе за призовое место.

Матч за третье место чемпионата мира между Хорватией и Марокко состоится завтра, 17 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Сборная Хорватии Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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