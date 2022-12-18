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Колосков: «Нынешняя Хорватия лучше той, времён Шукера»

18 Декабря 2022 • 05:00 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поздравил сборную Хорватии с успехом в игре против Марокко и бронзовыми медалями чемпионата мира. Он считает, что нынешнее поколение хорватских игроков лучше того, что блистало в конце 90-х, когда хорваты также добивались бронзы на чемпионатах мира.

Колосков считает, что прежде всего хорваты прибавили в командной игре, отсюда и успехи. Напомним, что четыре года тому назад, в финале чемпионата мира в России, они сыграли в финале.

- У хорватов были поколения поталантливее во времена Шукера, но они таких результатов не добивались, видимо, там были отдельные таланты, а остальные игроки этим талантам не соответствовали. Сейчас у них очень ровная команда, - цитирует слова Колоскова ТАСС

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Сборная Хорватии Сборная Марокко
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