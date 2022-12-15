Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Президент Франции зашёл в раздевалку сборной Марокко и назвал Амрабата лучшим полузащитником мундиаля

15 Декабря 2022 • 10:41 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
17.12 18:00

Президент Франции Эммануэль Макрон зашёл в раздевалку сборной Марокко после вчерашней победы команды Дидье Дешама. По информации от журналиста Фабрицио Романо, глава французского государства назвал Софьяна Амрабата лучшим полузащитником этого чемпионата мира на глазах у всего состава марокканцев.

Напомним, вчера вечером Франция обыграла африканцев 2:0 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где на этот раз встретится с Аргентиной.

Амрабат своей игрой на мундиале впечатлил несколько топ-клубов. В Английской премьер-лиге в его услугах заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Марокко Софьян Амрабат Эммануэль Макрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
11:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорян — о тактике наставника сборной Франции Дешама: «На мой взгляд, это бездарность и убожество»
11:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени: «Гризманн назвал Месси лучшим в мире? Надеюсь, Мбаппе в финале докажет, что это не так»
11:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «Главный тренер сборной Марокко делал правильно, заявляя о намерении выиграть чемпионат мира»
11:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» получит деньги, если Месси выиграет чемпионат мира
11:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Раньери: «Мбаппе похож на Роналду, а Месси никогда не казался таким решительным»
10:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Франции зашёл в раздевалку сборной Марокко и назвал Амрабата лучшим полузащитником мундиаля
10:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кака: «Грустно наблюдать всё то, что было сказано о Роналду, он всегда поддерживал игроков, когда им было трудно»
09:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федун – о Марокко: «У них есть культура паса, они выполняют большой объём работы»
09:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Генич объяснил, почему Франция не станет чемпионом мира 1
09:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федун – о матче Франция – Марокко: «Лучший игрок матча — Антуан Гризманн»
09:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Коло Муани: «Президент Франции попросил нас выиграть кубок»
09:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема может приехать на финал ЧМ-2022
09:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Марокко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
09:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени считает, что в матче с Марокко Мбаппе был не так хорош, как в предыдущих встречах
09:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Франции Макрон дал прогноз на финал чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем