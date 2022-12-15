Президент Франции зашёл в раздевалку сборной Марокко и назвал Амрабата лучшим полузащитником мундиаля

Президент Франции Эммануэль Макрон зашёл в раздевалку сборной Марокко после вчерашней победы команды Дидье Дешама. По информации от журналиста Фабрицио Романо, глава французского государства назвал Софьяна Амрабата лучшим полузащитником этого чемпионата мира на глазах у всего состава марокканцев.

Напомним, вчера вечером Франция обыграла африканцев 2:0 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где на этот раз встретится с Аргентиной.

Амрабат своей игрой на мундиале впечатлил несколько топ-клубов. В Английской премьер-лиге в его услугах заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм».