Радченко: «Хочется, чтобы марокканцы завоевали бронзовые награды»

Чемпион Японии в составе клуба «Джубило Ивата» Дмитрий Радченко выразил надежду на то, что национальная сборная Марокко займёт третье место на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Специалист сказал, что в «бронзовом» поединке ожидает демонстрации высокого уровня игры от хорватских и марокканских футболистов.

Это, по мнению эксперта, возможно только в том случае, если у хорватского коллектива ещё остались силы после всех пройденных испытаний, а марокканцы не сломались психологически после поражения от сборной Франции в полуфинале.

«Будет хороший матч, но хочется, чтобы марокканцы завоевали бронзовые награды», - приводит слова Радченко «Матч ТВ».