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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радченко: «Хочется, чтобы марокканцы завоевали бронзовые награды»

17 Декабря 2022 • 09:25 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 8 ч. 8 мин.

Чемпион Японии в составе клуба «Джубило Ивата» Дмитрий Радченко выразил надежду на то, что национальная сборная Марокко займёт третье место на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Специалист сказал, что в «бронзовом» поединке ожидает демонстрации высокого уровня игры от хорватских и марокканских футболистов.

Это, по мнению эксперта, возможно только в том случае, если у хорватского коллектива ещё остались силы после всех пройденных испытаний, а марокканцы не сломались психологически после поражения от сборной Франции в полуфинале.

«Будет хороший матч, но хочется, чтобы марокканцы завоевали бронзовые награды», - приводит слова Радченко «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Чм-2022 Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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