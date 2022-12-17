Реграги: «Мы до сих пор хотим побеждать»

Наставник марокканского коллектива Валид Реграги признался, что команда хочет выиграть медали чемпионата мира.

«Футболисты сборной Марокко хотят закончить чемпионат мира – 2022 на высокой ноте. Мы до сих пор хотим побеждать. Было бы замечательно, если бы у нас получилось выиграть медали по итогам этого соревнования», - цитирует Реграги RMC Sport.

Противостояние марокканских и хорватских футболистов в матче за третье место чемпионата мира – 2022 в Катаре начнётся сегодня. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 18:00.

В полуфиналах турнира Хорватия проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).