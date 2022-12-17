Объявлены составы на матч за третье место ЧМ-2022

Златко Далич и Валид Реграги назвали составы на матч за третье место катарского чемпионата мира - 2022.

Сборная Хорватии: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Станишич, Модрич, Ковачич, Майер, Оршич, Крамарич, Ливайя.

Сборная Марокко: Буну, Аттият-Аллах, эль-Ямик, Дари, Хакими, Амрабат, Сабири, эль-Ханнус, Буфаль, Эн-Несери, Зиеш.

Напомним, что стартовый свисток на стадионе «Халифа Интернейшнл» прозвучит в 18:00 по московскому времени. Хорватия во второй раз в истории может выиграть бронзовые медали чемпионата мира, в то время как Марокко впервые участвует в подобном поединке.