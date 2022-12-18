Тарханов: «Матчи за третье место точно нужны»

Российский специалист Александр Тарханов просмотрел матч чемпионата мира за третье место, в котором Хорватия сыграла с Марокко. Хорваты выиграли со счетом 2:1, второй раз в не очень большой истории своей национальной команды взяв бронзовые медали чемпионата мира, при том, что у них есть и серебряные. Тарханов получил удовольствие от футбола и заявил, что подобные игры обязательно должны быть в меню чемпионата, несмотря на то, что в чемпионате Европы от матчей за третье место отказались.

- Это был отличный матч, команды показали просто фантастический футбол. Такой матч смотреть одно загляденье. Матчи за третье место точно нужны, не думал, что команды будут так играть. Все вышли в боевых составах, обе сборные хотели завоевать бронзу, - цитирует слова специалиста «РБ Спорт».