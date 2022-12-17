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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Модрич не собирается завершать карьеру в сборной Хорватии

17 Декабря 2022 • 22:23 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

37-летний лидер сборной Хорватии Лука Модрич не собирается заканчивать карьеру в национальной сборной.

Накануне вечером сборная Хорватии обыграла сборную Марокко в игре за бронзу на мундиале в Катаре – 2:1. Хорваты взяли медали мирового первенства во второй раз подряд.

«Может быть, я провёл свою последнюю игру на чемпионатах мира. Но ничего нельзя утверждать наверняка», - цитирует Модрича Мarca.

Он добавил, что продолжит выступать за сборную как минимум до Лиги наций, отметив, что сейчас у хорватов сильная команда с отличным будущим.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
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