Билялетдинов – о матче за третье место ЧМ-2022: «У Марокко сильнее моральный стимул»

Бывший полузащитник ярославского «Шинника» Ринат Билялетдинов высказался касательно матча за бронзовые медали ЧМ-2022.

Специалист считает, что, несмотря на отрицательный результат марокканцев в матче с французами (0:2), в поединке за бронзу им будет легче, чем хорватам, потерпевшим разгромное поражение от аргентинцев при, по мнению эксперта, спорном одиннадцатиметровом ударе (0:3).

Бывший футболист назвал игру марокканской команды в полуфинале достойной.

«У Марокко сильнее моральный стимул. Они впервые могут завоевать медали. Хорваты уже обладают серебряными медалями», - приводит слова Билялетдинова «Спорт День За Днём».