Газзаев: «Правильнее было бы не проводить матч за третье место»

Бывший наставник российской национальной команды Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче за третье место ЧМ-2022.

«Правильнее, на мой взгляд, было бы не проводить матч за третье место. Как это делают на чемпионатах Европы. Это же утешительная игра. Было бы лучше, если бы награждались обе команды, проигравшие в полуфинале», — приводит слова экс-тренера ЦСКА издание Sport24.

Напомним, что Хорватия и Марокко закроют программу катарского мундиаля для себя сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.