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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Амрабат – лидер ЧМ-2022 по возвратам мяча своей команде, Модрич – второй

19 Декабря 2022 • 20:59 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат чаще всех на чемпионате мира в Катаре возвращал мяч своей команде.

В активе 26-летнего хавбека, представляющего «Фиорентину», 57 возвратов мяча в семи матчах мундиаля, докладывает Squawka. Второй результат показал лидер сборной Хорватии Лука Модрич – 51, а третьим в рейтинге стал ещё один хорват – Йошко Гвардиол (48). Матео Ковачич и Ашраф Хакими замкнули пятёрку с 46 выигранными владениями.

Среди футболистов сборных Франции и Аргентины, дошедших до финала, лидируют Орельен Тчуамени (44) и Родриго де Пауль (42) – они заняли седьмое и восьмое место в списке соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Сборная Марокко Матео Ковачич Ашраф Хакими Родриго де Пауль Софьян Амрабат Йошко Гвардиол Орельен Тчуамени
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