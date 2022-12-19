Амрабат – лидер ЧМ-2022 по возвратам мяча своей команде, Модрич – второй

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат чаще всех на чемпионате мира в Катаре возвращал мяч своей команде.

В активе 26-летнего хавбека, представляющего «Фиорентину», 57 возвратов мяча в семи матчах мундиаля, докладывает Squawka. Второй результат показал лидер сборной Хорватии Лука Модрич – 51, а третьим в рейтинге стал ещё один хорват – Йошко Гвардиол (48). Матео Ковачич и Ашраф Хакими замкнули пятёрку с 46 выигранными владениями.

Среди футболистов сборных Франции и Аргентины, дошедших до финала, лидируют Орельен Тчуамени (44) и Родриго де Пауль (42) – они заняли седьмое и восьмое место в списке соответственно.