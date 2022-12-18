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Станишич: «Модрич – лучший в истории хорватского футбола, он должен остаться»

18 Декабря 2022 • 02:54 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Правый защитник сборной Хорватии и мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич поделился мнением об игре Луки Модрича.

37-летний хавбек хорватов вновь впечатляюще провёл чемпионат мира – в этот раз его уверенная игра помогла команде Златко Далича завоевать третье место.

«Мы увидели, что Модрич остаётся выдающимся футболистом, – хвалит Станишич товарища по сборной после победы над Марокко в матче за третье место (2:1). – Надеюсь, он продолжит выступление в национальной команде, и я почти уверен, что так оно и будет. Лука – лучший хорватский футболист всех времён», – цитирует MagentaTV 22-летнего игрока.

Напомним, что Лука Модрич заявил о намерении остаться в сборной Хорватии после чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Йосип Станишич
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