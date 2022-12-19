Якубко: «Третье место сборной Хорватии — это потолок»

Экс-форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал выступление сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

«Из этой команды выжали все, что было можно. И третье место — это потолок. На них было приятно смотреть — маленькая страна, хорошие футболисты», — цитирует Якубко «РБ Спорт». Эксперт отметил замечательную игру полузащитника Луки Модрича, которому недавно исполнилось 37 лет.

Сборная Хорватии победила Марокко в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали мундиаля. Обладателем Кубка мира стала национальная команда Аргентины, которая в финале одолела Францию (3:3, 4:2 по пен.).