Мостовой: «Марокко не проиграет Хорватии в основное время»

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой внимательно следит за развязкой чемпионата мира, в субботу состоится матч за бронзовые медали - сборные Хорватии и Марокко, выступавшие в групповом раунде в одной группе, сразятся между собой. Мостовой считает, что сборная Марокко продержится в основное время, но он не уверен в том, что в итоге «львам Атласа» удастся добыть вожделенную победу. У Хорватии, напомним, есть в коллекции уже и бронзовые, и серебряные медали.

- Я считаю, что Марокко обязательно навяжет борьбу оппоненту и не уступит в основное время, однако и победить африканцам будет непросто, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».