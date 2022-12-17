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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой: «Марокко не проиграет Хорватии в основное время»

17 Декабря 2022 • 06:34 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 11 ч. 10 мин.

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой внимательно следит  за развязкой чемпионата мира, в субботу состоится матч за бронзовые медали - сборные Хорватии и Марокко, выступавшие в групповом раунде в одной группе, сразятся между собой. Мостовой считает, что сборная Марокко продержится в основное время, но он не уверен в том, что в итоге «львам Атласа» удастся добыть вожделенную победу. У Хорватии, напомним, есть в коллекции уже и бронзовые, и серебряные медали.

- Я считаю, что Марокко обязательно навяжет борьбу оппоненту и не уступит в основное время, однако и победить африканцам будет непросто, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сборная Хорватии Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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