Талалаев: «Марокканцы должны быть благодарны арбитрам»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал успехи национальной сборной Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Специалист считает, что если бы некоторые судейские решения были бы по своему итогу чуть более строгими, марокканская команда не смогла бы пробиться в столь позднюю стадию турнира. Тем более, думает эксперт, сегодня мы бы не имели удовольствие наблюдать столь значимый для всей Африки поединок за третье место мирового первенства.

Игра Марокко – Хорватия начнётся сегодня в 18:00.