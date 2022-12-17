«Зенит» поздравил Ловрена с бронзовой медалью мундиаля

Петербургский «Зенит» поздравил лидера своей обороны и капитана клуба Деяна Ловрена с новым достижением в карьере. Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Марокко (2:1) и стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.

«Сине-бело-голубые поздравляют Деяна Ловрена с отличным выступлением на турнире и новыми медалями в карьере!», - пишет пресс-служба «Зенита».

33-летний Деян Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года, а текущим контрактом он связан с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2023 года. В Катаре Ловрен отыграл в шести матчах, голами не отмечался, но оформил один ассист.

На мундиале в России в 2018 году известный хорват взял «серебро» турнира. Тогда его команда проиграла в финале сборной Франции.