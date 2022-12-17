Комбаров: «В матче за третье место буду болеть за Марокко»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча за бронзовые медали чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Хорватии и Марокко.

Эксперт признался, что в предстоящей игре он будет поддерживать марокканцев, сумевших удивить многих на текущем мундиале своей надёжной игрой в обороне.

«Марокко — очень организованная команда. До полуфинала у них был один пропущенный мяч, и то в свои ворота. Поэтому симпатизирую им на этом турнире», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Матч Хорватия — Марокко состоится сегодня, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.