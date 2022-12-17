Селюк: «У хорватов выше класс, но у Марокко большая мотивация»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал предстоящий «бронзовый» поединок ЧМ-2022.

Специалист напомнил читателям свой прогноз на полуфинальный матч Франция – Марокко, когда он заявлял о невозможности положительного результата для марокканцев.

Теперь, предсказывает Селюк, в игре за третье место в обязательном порядке будет ничейный исход в основное время.

«У хорватов выше класс, но у Марокко большая мотивация. Кажется, африканская сборная ещё ни разу не была на третьем месте на чемпионате мира. Я бы этого хотел», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Противостояние европейской и африканской сборных начнётся сегодня, 17 декабря, в 18:00.