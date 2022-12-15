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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кечинов: «Мне было жалко Марокко»

15 Декабря 2022 • 16:55 Комментировать
Хорватия
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Марокко
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17.12 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022 от Франции (0:2).

«Мне было жалко Марокко. Я очень переживал и болел за них. Хотел, чтобы марокканцы вышли в финал. Мне очень симпатична эта команда», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Эксперт считает, что марокканцы совершили подвиг, став первой африканской командой, которая добралась до полуфинала мундиаля. При этом Кечинов отметил, что эта стадия является потолком для Марокко.

В матче за бронзовые медали Марокко сыграет Хорватией, встреча состоится 17 декабря, начало — в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Валерий Кечинов
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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