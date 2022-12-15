Кечинов: «Мне было жалко Марокко»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира – 2022 от Франции (0:2).

«Мне было жалко Марокко. Я очень переживал и болел за них. Хотел, чтобы марокканцы вышли в финал. Мне очень симпатична эта команда», — заявил Кечинов «Чемпионату».

Эксперт считает, что марокканцы совершили подвиг, став первой африканской командой, которая добралась до полуфинала мундиаля. При этом Кечинов отметил, что эта стадия является потолком для Марокко.

В матче за бронзовые медали Марокко сыграет Хорватией, встреча состоится 17 декабря, начало — в 18:00 по мск.