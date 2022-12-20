Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Далич: «Сейчас я даже счастливее, чем после матча»

20 Декабря 2022 • 13:12 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Наставник хорватской сборной Златко Далич высказался об успехе своей команды на катарском чемпионате мира.

«Сейчас я даже счастливее, чем после матча. Когда я увидел, что вся страна празднует успех вместе со сборной, меня охватило чувство гордости. Такого никто не ожидал, сейчас зима, холодно, но здесь так много людей, много молодёжи. Теперь эта бронза действительно как золотая», — приводит слова специалиста The Dubrovnik Times.

Далич отметил, что у Хорватии сильное поколение, отдельно выделив Луку Модрича, Ивана Перишича и Матео Ковачича, без которых, по мнению тренера, успех не был бы возможен.

Напомним, что «клетчатые» на втором мировом первенстве подряд забираются на пьедестал, заняв на катарском мундиале третье место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Златко Далич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
14:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дуймович: «Перишич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат сборную Хорватии»
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов — о сборной Хорватии: «Серебро, бронза – большое достижение»
13:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов: «Я всё ещё не знаю, кто лучший в споре между Месси и Роналду, их нельзя сравнивать»
13:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов назвал главную сенсацию и главное разочарование ЧМ-2022
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Сейчас я даже счастливее, чем после матча»
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть в одной команде
12:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Леандро Фернандес: «Только в Аргентине есть два лучших игрока в истории футбола»
12:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста высказался о победе Месси на чемпионате мира
12:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев выбрал лучшего между Месси и Роналду
12:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Байден отреагировал на чемпионство сборной Аргентины
12:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший игрок сборной Марокко: «Чемпионат мира в России не сравнится с мундиалем, который устроил Катар» 4
12:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баринов: «Месси — эталон всего футбола» 1
11:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Португальский журналист: «В отличии от Роналду, у Рамуша с Дзюбой есть гол в плей-офф чемпионата мира и интимное видео» 3
11:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
11 худших на ЧМ-2022: Роналду попал в компанию поляков и австралийцев 2
11:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший игрок сборной Марокко: «У Амрабата огромные яйца»
Все новости
Рекомендуем