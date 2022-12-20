Далич: «Сейчас я даже счастливее, чем после матча»

Наставник хорватской сборной Златко Далич высказался об успехе своей команды на катарском чемпионате мира.

«Сейчас я даже счастливее, чем после матча. Когда я увидел, что вся страна празднует успех вместе со сборной, меня охватило чувство гордости. Такого никто не ожидал, сейчас зима, холодно, но здесь так много людей, много молодёжи. Теперь эта бронза действительно как золотая», — приводит слова специалиста The Dubrovnik Times.

Далич отметил, что у Хорватии сильное поколение, отдельно выделив Луку Модрича, Ивана Перишича и Матео Ковачича, без которых, по мнению тренера, успех не был бы возможен.

Напомним, что «клетчатые» на втором мировом первенстве подряд забираются на пьедестал, заняв на катарском мундиале третье место.