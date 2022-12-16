«Челси» вкллючился в гонку за Амрабатом

Лондонский «Челси» включился в гонку за полузашитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом, который стал одним из главных открытий этого чемпионата мира. Об этом информирует британское издание Mail Sport.

Амрабат в январское трансферное окно станет очень привлекательным вариантом для многих топ-клубов. Ранее игрока связывали с другими английскими клубами в лице «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». «Челси» тоже нужно купить центрального полузащитника, особенно учитывая ситуацию с истекающими контрактами Н’Голо Канте и Жоржиньо.

Завтра Амрабат сыграет за сборную Марокко в матче за бронзовые медали чемпионата мира против Хорватии.