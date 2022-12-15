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Кроос: «Думаю, судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии»

15 Декабря 2022 • 12:54 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
17.12 18:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что арбитр Даниэле Орсато по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии в матче с Аргентиной, который проходил в рамках полуфинала чемпионата мира.

«Думаю, судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии. Я не считаю, что это было ошибочное решение», – цитирует Крооса Real Total.

Напомним, после матча некоторые игроки сборной Хорватии, включая капитана Луку Модрича, раскритиковали арбитра за решение поставить пенальти. По их мнению, перед этим эпизодом Орсато должен был назначить угловой в пользу хорватов.

Аргентина 13 декабря выиграла Хорватию 3:0 и вышла в финал чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Аргентины Сборная Хорватии Тони Кроос Даниэле Орсато
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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