Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении сборной Марокко на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

«Когда раньше они обыграли одну команду, потом другую, можно было говорить о каком-то фарте, о том, что звёзды сложились. Они дошли до полуфинала. Я не считаю это сенсацией, потому что команда сбалансированная, футболисты играют в топ-чемпионатах мира. Это не сенсация, что сборная Марокко дошла до полуфинала.

Говорит ли это о росте уровня футбола в Африке? Об этом сложно говорить, если взять этот континент, то было много ярких футболистов и есть. Вспомнить Это’О и можно называть очень долго. Мне кажется, в африканских командах не хватает дисциплины. В отдельных чемпионатах и клубах игроки выступают здорово, а когда собираются в национальной команде, то мне кажется, не хватает дисциплины», — сказал Черевченко.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Марокко проиграла Франции (0:2) и теперь поборется с Хорватией за третье место на мундиале. Встреча пройдёт 17 декабря, начало – в 18:00 мск.