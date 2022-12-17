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Газзаев высказался о матче Хорватия - Марокко

17 Декабря 2022 • 12:26 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 5 ч. 3 мин.

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался касательно предстоящего матча между сборными Хорватии и Марокко на чемпионате мира – 2022. В этой встрече определится бронзовый призер турнира.

«Кажется, что Хорватия является фаворитом. Но сборная Марокко прошла несколько хороших сборных, подтвердив уровень своих притязаний. Многие их игроки стали открытием ЧМ», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч Хорватия – Марокко состоится сегодня, 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Добавим, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Этот матч пройдет завтра, 18 декабря.

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Юрий Газзаев Сборная Хорватии Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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