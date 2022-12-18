​Александр Медведев намерен поздравить Ловрена лично

Перед матчем за третье место в чемпионате мира по футболу генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев дал понять, что будет болеть за хорватов - из-за того, что в составе хорватской сборной играет Деян Ловрен, один из двух игроков российского чемпионата, принявших участие в чемпионате мира.

После победы хорватской сборной Медведев дал понять, что поздравит Ловрена лично.

- Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в игре, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить. Обязательно поздравлю Деяна лично, - цитирует Медведева телеканал «Матч ТВ».