Далич заявил, что сборная Марокко напоминаем ему хорватов четыре года назад

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался о национальной команде Марокко.

Далич сказал Index, что марокканцы напоминают ему сборную Хорватии образца 2018 года, ведь от них тоже никто не ждал такого выступления на турнире, но они смогли дойти до матча за бронзовые медали. Специалист считает, что предстоящая очная встреча будет сложнее, чем та игра, которая была в группе.

Матч за третье на чемпионате мира между сборными Хорватии и Марокко состоится завтра, 17 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.