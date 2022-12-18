Дуймович — о бронзе сборной Хорватии: «У меня нет слов от таких достижений»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал победу балканской команды над Марокко (2:1) в матче за третье место чемпионата мира в Катаре.

Дуймович считает, что нынешнее поколение хорватских игроков отличается сильным характером и большим желанием. Эти качества, по мнению эксперта, также передаются и более молодым футболистам.

«Мы — маленькая страна, но зато с двумя медалями за последние два чемпионата мира. У меня нет слов от таких достижений! Это бешеные эмоции, как у любого гражданина Хорватии!» — приводит слова Дуймовича «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Дуймович отметил, что серьёзного скачка в плане развития инфраструктуры в Хорватии за последние годы не произошло.

Напомним, что на чемпионате мира, который четыре года назад проходил в России, хорваты вышли в финал, где уступили Франции (2:4).

Мундиаль в Катаре завершится сегодня, 18 декабря, матчем Аргентина — Франция. Начало — в 18:00 по московскому времени.