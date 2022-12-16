Матч за третье место Хорватия - Марокко обслужит судья из Катара

В ближайший уик-энд состоится поединок за бронзовые медали чемпионата мира – 2022. В этом противостоянии встретятся национальные команды Хорватии и Марокко.

Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), эту встречу обслужит катарский рефери Абдуррахман Аль-Джассима. На мундиале этот арбитр отработал на матче между Уэльсом и США (1:1) в групповом раунде. Тогда он показал шесть желтых карточек и поставил 11-метровый.

Матч за третье место между хорватами и марокканцами состоится в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.