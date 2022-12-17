Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Хорватии в матче за третье место с марокканцами.

- Хорваты по делу завоевали третье место?

- Для меня они были фаворитами, хоть и марокканцы хорошо проявили себя на этом турнире. Я понимал, что у хорватов больше опыта – у них многие футболисты участвовали в крупных турнирах и важных матчах. Поэтому ждал победы Хорватии. Она начала турнир не очень сильно. А вот полуфинал и сегодняшний матч провела здорово.

- То есть, игра с Марокко оправдала ожидания?

- Да. Такой матч вроде за третье место, и в то же время обе команды разочарованы тем, что не попали в финал. Психологически тяжело играть такие встречи. С учетом этого был настрой, мотивация, желание победить. Соперники выходили, не спустя рукава.

- В чем хорваты были лучше?

- Мне кажется, индивидуально они сильнее. Есть топы мирового уровня. Мы видим на этом турнире, что разница между сборными может быть не очень большой, но за счет одного – двух лидеров, явных звезд, команды добиваются результата в конкретном матче и на турнире в целом.

- Марокканцы быстро отыгрались после того, как хорваты открыли счет. Почему так получилось, как вам показалось?

- Это стечение обстоятельств. Понятно, что первый гол – результат наигранных комбинаций. А гол Марокко – это удачный рикошет. Получилось так, что мяч прилетел туда, куда нужно. Это было хорошо для такого матча, что получилось не вылететь из игры сразу в начале. Игра продолжалась интересная. В конце железный пенальти не поставили. Раньше можно было списать на то, что судья не увидел, но сейчас они смотрят со ста камер. Как можно не оповестить судья? Это ломает то, что происходит на поле. Сразу начинают закрадываться сомнения в объективности.

- Марокканцы тоже апеллировали к судье, что была рука. Считаете, что арбитраж был неидеальным?

- Потом марокканцы обиделись. Естественно, арбитраж был неидеальным, когда назначается судья из великой футбольной страны – Катар. Я не говорю, что он плохой квалификации, но очевидно, что это было политическое назначение, а не профессиональное.

- Какой ваш прогноз на финал?

- Я буду болеть за Месси, чтобы он выиграл, наконец, такой серьезный трофей. Но у меня есть подозрение, что французы в целом сильнее.

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- Почему?

- У них нет слабых мест. Чувствуется мощь в команде. И физическая, и в футбольном плане. Присутствует уверенность в игре. Хотя мы понимаем, что финал – это особая игра. Тут многое будет зависеть от психики футболистов.

- А у Аргентины есть слабые места?

- У нее нет кроме Месси футболистов мирового уровня, избалованных крупными и важными матчами. А в сборной Франции что ни футболист, то он либо играл в финале чемпионата мира, либо в финалах Лиги чемпионов. Понятно, что в обеих сборных есть футболисты высокого мирового уровня. Это доказано тем, что они дошли до финала чемпионата мира. Но этот один матч состоит не просто из мастерства или уровня этих футболистов. Психология очень важна. В этом моменте французы имеют преимущество. Хотя я буду болеть за Аргентину.

Елена Григорьевская