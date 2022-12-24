Экс-главный тренер сборной России, а в данный момент наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал главное открытие чемпионата мира в Катаре.

«Марокко. Они победили своих соперников командной игрой. По именам - все футболисты играют в топовых лигах, многие в отличных клубах. Такое выступление делает Марокко честь», - передает слова российского тренера «Чемпионат».

Напомним, что сборная Марокко заняла четвертое место на чемпионате мира – 2022. В раунде плей-офф африканская команда победила Испанию и Португалию. Марокканцы стали первой в истории сборной из Африки, сумевшей дойти до полуфинала мундиаля.