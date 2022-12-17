Ребров: «Сегодня будет приличная рубка за бронзу»

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался в преддверии матча за третье место на чемпионате мира 2022 года между Хорватией и Марокко.

«Может, кому-то и кажется, что быть третьим на ЧМ непрестижно…. Но я думаю, сегодня будет приличная рубка за бронзу», — написал Ребров в своем телеграм-канале «координатор32».

Сборные Хорватии и Марокко разыграют бронзовые медали чемпионата мира сегодня, 17 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.