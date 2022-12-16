«Тоттенхэм» готов вести переговоры с «Фиорентиной» по Софьяну Амрабату

Лондонский «Тоттенхэм» собирается вести переговоры с итальянской «Фиорентиной» по поводу полузащитника национальной сборной Марокко Софьяна Амрабата. Об этом сообщает La Repubblica.

Говорится, что интерес со стороны английской команды связан с великолепной игрой, которую Амрабат демонстрирует по ходу выступления на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Марокканскому коллективу на мировом первенстве осталось сыграть лишь один матч – поединок со сборной Хорватии за бронзовые медали катарского соревнования. Несмотря на поражение от команды Франции в полуфинале турнира, третье место для Марокко будет большим достижением.