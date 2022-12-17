Модрич – самый возрастной полевой игрок, сыгравший в семи матчах чемпионата мира

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич стал одним из трёх игроков в истории чемпионатов мира, которые провели на одном турнире семь матчей в возрасте 37 лет и более. Факт сообщают знатоки статистики из Opta. 37 лет знаменитому хорвату исполнилось в минувшем сентябре.

В текущем веке семь матчей в столь почтенном возрасте для футболиста на мундиалях не проводил никто. А ранее это удавалось англичанину Питеру Шилтону в 1990 году и итальянцу Дино Дзоффу в 1982 году. Но оба они были вратарями, поэтому Модрич стал первым полевым игроком с таким достижением в истории мировых первенств.

Прямо сейчас сборная Хорватии встречается с командой Марокко в мачте за третье место катарского чемпионата мира. Обе команды забили по быстрому голу, на табло ничья – 1:1. Следите за трансляцией на Liveresult.ru.