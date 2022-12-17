В ЦСКА поздравили Влашича и Олича с бронзой чемпионата мира

Московский ЦСКА вслед за «Зенитом» поздравил своих, пусть и уже бывших игроков с бронзовыми медалями чемпионата мира в Катаре. Сборная Хорватии пару часов назад обыграла сборную Марокко (2:1) и взяла бронзу турнира. Поздравление появилось в соцсетях клуба.

25-летний Никола Влашич выступал в стане «армейцев» с 2019 по 2021 год. Период в ЦСКА стал лучшим на данный момент его карьеры.

Ивица Олич – ассистент главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. В ЦСКА Олич выступал с 2003 по 2006 год и забил свыше 30 голов во всех турнирах.

Ранее своего защитника и капитана Деяна Ловрена поздравил петербургский «Зенит».