Инфантино озвучил количество зрителей матчей ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино публично озвучил количество зрителей, посетивших матчи чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Матчи турнира посетили 3,27 миллиона зрителей, в России было 3,03 миллиона», - приводит слова главы ФИФА Marca.

На мировом катарском турнире осталось провести два матча: в поединке за третье место сойдутся национальные сборные Марокко и Хорватии, а за золотые медали будут бороться французский и аргентинский коллективы. Первая из перечисленных игр состоится 17 декабря, вторая – на день позже. Время начала обоих противостояний – 18:00.