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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нурмагомедов поблагодарил сборную Марокко

15 Декабря 2022 • 20:01 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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17.12 18:00

Известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выступление национальной сборной Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Спасибо, Марокко», - написал спортсмен в социальных сетях.

Марокканский коллектив в полуфинальном матче уступил команде Франции со счётом 0:2 и лишился права побороться за золотые медали мундиаля со сборной Аргентины, ранее одолевшей хорватов (3:0) и ставшей первым финалистом соревнования.

В матче за третье место команде Марокко предстоит сыграть именно со сборной Хорватии, поединок состоится 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Сборная Марокко Хабиб Нурмагомедов
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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