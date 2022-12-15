Нурмагомедов поблагодарил сборную Марокко

Известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выступление национальной сборной Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Спасибо, Марокко», - написал спортсмен в социальных сетях.

Марокканский коллектив в полуфинальном матче уступил команде Франции со счётом 0:2 и лишился права побороться за золотые медали мундиаля со сборной Аргентины, ранее одолевшей хорватов (3:0) и ставшей первым финалистом соревнования.

В матче за третье место команде Марокко предстоит сыграть именно со сборной Хорватии, поединок состоится 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00.