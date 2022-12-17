Бывший вратарь сборной Хорватии Томислав Бутина в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал выступление балканской команды на чемпионате мира в Катаре, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место против Марокко. Напомним, эта игра состоится сегодня, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

- Вы довольны выступлением сборной Хорватии на чемпионате мира?

- Конечно, я очень доволен, как Хорватия выступила на этом турнире. Очень жаль, что было такое спорное решение в эпизоде с пенальти. Я реально, как вратарь, не понимаю, что нужно было ещё сделать Ливаковичу. Это вообще не пенальти, а в полуфинале особенно.

- Как вы думаете, есть у сборной Хорватии мотивация в игре за бронзу?

- Я не знаю реальной ситуации в раздевалке, но я думаю, что команда настроена привезти домой медали. Для них это действительно должно быть важно. И всё-таки, будем объективны, мотивация у сборной Марокко выше. Для команды из Африки это уникальное событие. Это может быть дополнительным фактором в этой игре.

- Удивил ли вас кто-то в составе сборной Хорватии?

- Я назову Ливаковича. Он сыграл выше ожиданий любого болельщика сборной Хорватии. После ухода Субашича у сборной Хорватии были проблемы с вратарями, а сейчас ворота под замком.