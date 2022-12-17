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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой оценил шансы Марокко и Хорватии в матче за третье место ЧМ-2022

17 Декабря 2022 • 12:04 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 5 ч. 5 мин.

Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой высказался по поводу грядущего «бронзового» матча чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист считает, что у сборной Марокко есть хорошие шансы на победу в матче за третье место в том случае, если её игроки будут демонстрировать такой же сильный футбол, какой они показывали во время полуфинального поединка со сборной Франции.

Тем не менее, эксперт допустил и победу хорватов в этом противостоянии, ответив их игру в матче с аргентинцами.

«Кто игру смотрел, скажет, что игра была ничейной. Ещё и пенальти был несправедливый», - приводит слова Мостового насчёт матча Аргентина – Хорватия (3:0) «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сборная Хорватии Чм-2022 Сборная Марокко
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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