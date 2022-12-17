Адебайор считает Марокко фаворитом в матче с Хорватией

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Того Эммануэль Адебайор поделился своим прогнозом на матч за бронзовые медали ЧМ-2022 между командами Хорватии и Марокко.

«Нас ждет большой матч. Четыре года назад Хорватия заняла второе место, а в этом году она попытается взять бронзу. Это будет сложная игра для Марокко, но Хаким Зиеш и Ашраф Хакими сделают все возможное для своего континента и всего арабского мира», — сказал Адебайор специально для Telecomasia.net.

Напомним, что поединок между командами Хорватии и Марокко начнется 17 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.