Чорлука - о победе над Марокко: «Подтверждение того, что Хорватия – сила в мировом футболе»

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука эмоционально отреагировал на победу в матче за третье место. Накануне балканцы обыграли сборную Марокко и завоевали бронзу чемпионата мира в Катаре. Эта бронза стала второй в истории хорватской сборной на мундиалях.

«Подтверждение того, что Хорватия – сила в мировом футболе», - написал Чорлука в соцсетях и опубликовал фото хорватской сборной с завоеванными медалями.

Четырьмя годами ранее в России Чорлука в составе «шашечных» тоже взял медаль мундиаля. Тогда в финале хорваты проиграли французам и им досталось серебро турнира.