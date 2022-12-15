Канчельскис рассказал, кто победит в матче Хорватия - Марокко

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался насчет предстоящего поединка за третье место на чемпионате мира – 2022, в котором за бронзу поборются команды Марокко и Хорватии.

«50 на 50, наверное. Но все-таки шансов больше у хорватов. У Марокко опять центральный защитник получил травму. Будет интересная игра, но мне кажется, хорваты победят», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что в полуфинале сборная Марокко проиграла Франции со счетом 0:2, а Хорватия уступила Аргентине (0:3).

Поединок за бронзовые медали мундиаля состоится в субботу, 17 декабря.