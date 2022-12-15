Далич: «Матч за третье место — это не малый, а большой финал»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящей игре с Марокко за бронзовые медали чемпионата мира.

По словам наставника балканской команды, предстоящий матч является для хорватов не малым, а большим финалом. Поэтому к нему надо готовиться серьёзно.

«Мы должны готовиться во всех смыслах, это большое дело, если мы возьмём бронзу, это будет здорово. Мы сделаем всё для победы», — приводит слова Далича Хорватский футбольный союз.

Матч Хорватия — Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Напомним, что на мундиале четырёхлетней давности, который проходил в России, команда Далича добралась до финала, где уступила сборной Франции (2:4).