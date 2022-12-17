Хорватия впервые за 24 года выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время

Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за бронзовые медали мирового первенства в Катаре со счетом 2:1.

Счет в поединке на 7-й минуте открыл защитник Йошко Гвардиол, но через пару минут игрок марокканской команды Ашраф Дари отличился в ответ. Окончательные цифры на табло на 42-й минуте установил Мислав Оршич.

Таким образом, впервые с 1998 года хорватская национальная команда выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время.

До этого на ЧМ-1998 хорваты в основное время победили сборную Нидерландов в игре за третье место со счетом 2:1.

В финальной встрече на мировом первенстве в Катаре сыграют Аргентина и Франция. Стартовой свисток в этом поединке прозвучит 18 декабря в 18:00 по московскому времени.