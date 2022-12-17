Полузащитник сборной Марокко Унаи подорожал на чемпионате мира в три раза

Полузащитник сборной Марокко и французского «Анже» Аззедин Унаи за время мундиаля в Катаре подорожал в три раза: с пяти – до 15 млн евро. Об этом рассказал журналист Робин Барнье. 22-летний полузащитник сыграл во всех семи матчах марокканцев на турнире. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста – 3,5 млн евро.

Унаи и его сборная Марокко, напомним, сотворила на чемпионате мира настоящую сенсацию. Сначала африканцы выиграли группу F, а в плей-офф выбили из турнира сперва сборную Испании, а потом и сборную Португалии. В полуфинале марокканские футболисты проиграли «трёхцветным» (0:2), а в матче за третье место уступили хорватам – 1:2.

Ранее сообщалось об интересе к Унаи со стороны клубов из Англии, Испании, Германии и Италии.