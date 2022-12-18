Тарханов: «Хорваты, конечно, превзошли своих сегодняшних соперников»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями об итоге матча за бронзу чемпионата мира в Катаре. Накануне в предпоследнем матче мирового первенства встречались команды Марокко и Хорватии, победу одержала балканская команда (2:1).

«Результат закономерен. По опыту выступлений хорваты, конечно, превзошли своих сегодняшних соперников. У них сплоченная, стабильная и мастеровитая команда. Модрич - супер», - цитирует тренера Rusfootball.info.

Тарханов добавил, что ему очень понравился матч. Обе команды предстали перед зрителями раскрепощенными, много атаковали. А интрига сохранялась до последней секунды встречи, марокканцы могли сравнять счёт, но им не хватило удачи.

18 декабря мундиаль в Катаре завершится главным матчем четырёхлетия в мировом футболе. Команда Франции встретится со сборной Аргентины, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.